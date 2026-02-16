МИД Азербайджана и Грузии провели переговоры

Замглавы дипведомств Азербайджана и Грузии провели переговоры, посвященные перспективам развития отношений двух стран. Стороны обсудили углубление контактов в различных сферах.
В Баку прошли переговоры заместителей глав дипломатических ведомств Азербайджана и Грузии, передали в МИД АР.
В консультациях политического характера приняли участие замглавы МИД АР Самир Шарифов и его грузинский коллега Лаша Дарсалия.
Стороны отметили высокий уровень сотрудничества Тбилиси и Баку, подчеркнув важность развития партнерства двух стран для экономики и безопасности региона. Представители дипведомств Грузии и Азербайджана договорились о дальнейших политических контактах, в том числе в формате международных площадок.
Дипломаты оценили перспективы сотрудничества в транспорте, энергетике, образовательной и гуманитарной сферах.