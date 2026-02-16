Вестник Кавказа

МИД Азербайджана и Грузии провели переговоры

Замглавы дипведомств Азербайджана и Грузии провели переговоры, посвященные перспективам развития отношений двух стран. Стороны обсудили углубление контактов в различных сферах.

В Баку прошли переговоры заместителей глав дипломатических ведомств Азербайджана и Грузии, передали в МИД АР. 

В консультациях политического характера приняли участие  замглавы МИД АР Самир Шарифов и его грузинский коллега Лаша Дарсалия. 

Стороны отметили высокий уровень сотрудничества Тбилиси и Баку, подчеркнув важность развития партнерства двух стран для экономики и безопасности региона. Представители дипведомств Грузии и Азербайджана договорились о дальнейших политических контактах, в том числе в формате международных площадок. 

Дипломаты оценили перспективы сотрудничества в транспорте, энергетике, образовательной и гуманитарной сферах.

