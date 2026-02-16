Источник раскрыл детали прошедших в Женеве переговоров

Трехсторонние переговоры получились очень напряженными, сообщил источник. Он также подчеркнул, что они проходили в разных форматах.

Сегодняшние переговоры в Женеве проходили в трех форматах. Об этом поведал 17 февраля источник в переговорной группе.

Он отметил, что переговоры носили как двусторонний, так и трехсторонний характер, передает РИА Новости.

"Диалог шел в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров"

– источник

Он также отметил, что переговоры были очень напряженными.

Напомним, 17 февраля в Женеве состоялся первый день переговоров с участием представителей РФ, США и Украины. Переговоры продолжатся завтра.