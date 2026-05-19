Высшую награду парламента Ингушетии вручили ко Дню образования республики

Орден Народного собрания Ингушетии "Наха сийдер" вручили сегодня, в праздник День образования Ингушетии. Такое сообщение распространило правительство региона.
Церемония состоялась в столице региона городе Магасе.
"Орденом Народного собрания посмертно отмечены Муса Дарсигов, Бембулат Богатырев, Ибрагим Костоев и Хамзат Фаргиев, стоявшие у истоков образования Ингушетии и внесшие весомый вклад в развитие ингушской государственности"
– правительство Ингушетии
В сообщении уточняется, что награды были переданы родственникам награжденных.
Стоит отметить, что орден "Наха сийдер" представляет собой высшую награду парламента Ингушетии. Его присуждают за заслуги в развитии науки, культуры, искусства, а также в сохранении исторического наследия и общественно-государственной деятельности.
День образования Ингушетии отмечается каждый год 4 июня. В этот день был принят закон "Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации". Это произошло в 1992 году.