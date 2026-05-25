Вестник Кавказа

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9 на Каспии

Пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром в акватории Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 3,9 с очагом на глубине 62 км, информации о возможных пострадавших не поступало.

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,9. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана.

​Подземные толчки были зафиксированы в 06:30 по местному времени (05:30 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 62 км.

Информация о пострадавших и разрушениях в прибрежных районах не поступала. По оценкам специалистов, подобные землетрясения классифицируются как слабые.

Отметим, в последнее время на Каспии регулярно фиксируется сейсмическая активность.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
835 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.