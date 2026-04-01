Сегодня утром в акватории Каспийского моря произошло землетрясение магнитудой 3,4, информации о пострадавших не поступало.

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Подземные толчки были зафиксированы в 07:40 мск. Очаг землетрясения залегал на глубине 29 км.

Информация о пострадавших и разрушениях в прибрежных районах не поступала. По оценкам специалистов, подобные землетрясения классифицируются как слабые.

Благодаря небольшой магнитуде сейсмического события и значительному удалению эпицентра от суши, землетрясение не представляло угрозы для жителей побережья и инфраструктуры.