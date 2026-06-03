Вестник Кавказа

Аракчи: Иран хочет управлять Ормузом совместно с Оманом

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран и Оман как прибрежные страны Ормузского пролива, имеют естественное право обсуждать контроль над проливом, заявил Аракчи.

Иран хочет совместно с Оманом заниматься управлением Ормузским проливом, сообщил министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.

"Как прибрежные страны Ормуза, Иран и Оман имеют естественное право консультироваться друг с другом по вопросам управления проливом и контроля прохода через него, и именно это мы и делаем"

– Аббас Аракчи

Глава иранского МИД добавил, что сейчас усилия направлены на обеспечение полного соответствия мер по управлению проливом нормам международного права. Он отметил, что Иран желает безопасного прохода всех гражданских судов через Ормузский пролив.

Пункт о контроле над Ормузом и судоходстве в нем является одним из ключевых в соглашении между США и Ираном, работа над которым продолжается.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
725 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.