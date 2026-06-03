Аракчи: Иран хочет управлять Ормузом совместно с Оманом

Иран и Оман как прибрежные страны Ормузского пролива, имеют естественное право обсуждать контроль над проливом, заявил Аракчи.

Иран хочет совместно с Оманом заниматься управлением Ормузским проливом, сообщил министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи.

"Как прибрежные страны Ормуза, Иран и Оман имеют естественное право консультироваться друг с другом по вопросам управления проливом и контроля прохода через него, и именно это мы и делаем"

– Аббас Аракчи

Глава иранского МИД добавил, что сейчас усилия направлены на обеспечение полного соответствия мер по управлению проливом нормам международного права. Он отметил, что Иран желает безопасного прохода всех гражданских судов через Ормузский пролив.

Пункт о контроле над Ормузом и судоходстве в нем является одним из ключевых в соглашении между США и Ираном, работа над которым продолжается.