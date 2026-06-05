Вестник Кавказа

США ввели новые санкции против Иранa

США ввели новые санкции против Иранa
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Вашингтоне ввели новый список санкций в отношении Ирана, куда вошел ряд компаний, физических лиц и судов, связанных с поставками сжиженного нефтяного газа.

В США ввели новые санкции против Ирана, включив в ограничительный список ряд компаний, физических лиц и судов, связанных с поставками сжиженного нефтяного газа. Об этом сообщает американское министерство финансов.

По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), внесенная в списки сеть занималась перевозкой иранского сжиженного нефтяного газа на сотни миллионов долларов. В американском ведомстве утверждают, что топливо маскировали под оманский газ для продажи конечным потребителям в Южной и Восточной Азии.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон продолжит усиливать давление на Тегеран и в рамках программы "Экономическая ярость" продолжит разрушать финансовые и логистические сети Ирана, ограничивая его доступ к мировой торговле.

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