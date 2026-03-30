Вестник Кавказа

Патрушев рассказал о поставках продовольствия в Иран

Пшеница
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил о том, что российская сторона исполняет все обязательства по поставкам продовольствия в Иран на фоне конфликта в регионе.

Россия поставляет продовольствие в Иран согласно всем обязательствам, зафиксированным в контракте, такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

"Мы исполняем все обязательства, которые подписаны по контракту"

– Дмитрий Патрушев

Также он отметил, что Иран является одним из важных российских партнеров в этой области.

В частности, российская сторона экспортирует значительные объемы зерновых (пшеница), масложировой продукции (подсолнечное и рапсовое масла) и мясо.

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