Патрушев рассказал о поставках продовольствия в Иран

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил о том, что российская сторона исполняет все обязательства по поставкам продовольствия в Иран на фоне конфликта в регионе.

Россия поставляет продовольствие в Иран согласно всем обязательствам, зафиксированным в контракте, такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Об этом он сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

"Мы исполняем все обязательства, которые подписаны по контракту"

– Дмитрий Патрушев

Также он отметил, что Иран является одним из важных российских партнеров в этой области.

В частности, российская сторона экспортирует значительные объемы зерновых (пшеница), масложировой продукции (подсолнечное и рапсовое масла) и мясо.