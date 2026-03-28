Война в Иране спровоцирует продовольственный кризис – посол

Посол Турции в Москве выступил с заявлением о том, что конфликт на Ближнем Востоке создает серьезную угрозу мировым поставкам продовольствия.

Война Ирана с Соединенными Штатами и Израилем может негативно повлиять на продовольственные поставки на мировой рынок, такое заявление сделал посол Турции в России Танжу Билгич.

Об этом он сообщил в ходе выступления на мероприятии в честь Международного дня за мир без отходов.

Посол отметил, что это может спровоцировать серьезный продовольственный кризис.

"Мы переживаем тяжелые времена, особенно на Ближнем Востоке, что может негативно сказаться на глобальном продовольственном снабжении"

– Танжу Билгич

Так же он сообщил о том, что 31-я сессия Конференции ООН по изменению климата, которая, напомним, должна пройти в турецкой Анталье 9-20 ноября текущего года, "станет ключевой платформой для укрепления целей Парижского соглашения по климату".