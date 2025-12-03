Турция увеличила расходы на энергоимпорт до $8 млрд в месяц

Из-за конфликта на Ближнем Востоке за последний месяц расходы Турции на импорт энергоносителей выросли на 60%, достигнув $8 млрд, сообщают СМИ.

Турция стала на 60% больше тратить на импорт энергоносителей из-за эскалации конфликта Ирана с США и Израилем, пишет турецкое издание Dünya.

Отмечается, что за последний месяц турецкие расходы на импорт нефти превысили $8 млрд.

Согласно прогнозам, изложенным в публикации издания, в случае продолжения военного конфликта на Ближнем Востоке страна может потратить более чем $100 млрд за год.

Как пишет Dünya, Центральный банк Турции прогнозирует и быстрый рост инфляции из-за повышения цены за баррель нефти на $10. По его подсчетам, на конец 2026 года инфляция вырастет с 23,4 до 28,9%.

При этом, как отметили в публикации, ранее глава турецкого Центробанка Фатих Карахан информировал о том, что инфляция в республике к концу 2026 года прогнозируется в диапазоне 15-21%.