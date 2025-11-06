Турция свела к минимуму годовую инфляцию

Властям Турции удалось добиться в ноябре минимальной за последние четыре года инфляции - потребительские цены в Турции в стране за этот месяц выросли "всего" на 31,07% в годовом выражении.

Инфляция в Турции в ноябре замедлилась до 31,07% в годовом выражении по сравнению с 32,87% в октябре и оказалась минимальной с ноября 2021 года: такого не ожидали даже самые оптимистичные аналитики, сообщается в отчете статистического института страны (Turkstat).

Особенно заметно это стало по стоимости продуктов питания и безалкогольных напитков – ее рост замедлился больше чем на 5%, до 27,44%, медицинских услуг – на 2,5%, до 29,46%, услуг связи – почти на 3%, до 17,78%, передает "Интерфакс".

Однако на 2% ускорилось повышение цен на транспортные услуги, на 1% - на одежду и обувь, почти на 1% выросли цены в отелях и ресторанах.

В то же время долгосрочный прогноз по инфляции в стране остается неутешительным: мы писали о том, что по прогнозу Международного валютного фонда инфляция в Турции в среднесрочной перспективе будет снижаться, но останется двузначной.

На таких высоких уровнях она оказывает давление на инвестиции и производительность, удерживая рост ВВП на уровне около 3,7%, что ниже докризисного тренда, и привести ее в соответствие с целями ЦБ Турции могут помочь дополнительные меры, в том числе более жесткая экономическая политика.