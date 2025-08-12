Инфляция в России выйдет на уровень цели в 2027 году – ЦБ РФ

Центробанк России оценил текущий уровень инфляции в РФ, а также дал прогноз, когда показатель вернется к целевому уровню.

Устойчивая инфляция в РФ выйдет на уровень 4% во второй половине следующего года, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ.

"Устойчивая инфляция с высокой вероятностью будет вблизи 4% в втором полугодии 2026 года даже при плавном снижении ключевой ставки",

– резюме

В сообщении регулятора уточняется, что годовая инфляция в будущем году упадет до 4-5%. А уже в 2027 и последующих годах годовая инфляция выйдет на целевой уровень.

Что касается нынешнего года, то, по оценкам Центробанка, годовая инфляция на конец III квартала составляет порядка 8%, что на половину процентного пункта ниже июльского прогноза (8,5%). Это связано, уточнили в регуляторе, с большим, чем обычно, удешевлением овощей и фруктов.

В IV квартале среднеквартальная годовая инфляция в России должна составить 6,8-8,7%. Годовая же инфляция по итогам декабря будет составлять около 6,5-7%.