Президент России назвал снижение инфляции важным достижением

Президент Владимир Путин, заявил, что инфляция в РФ замедлилась до 8,8%. По его словам, это важное достижение.

По его словам, в середине лета инфляция в России замедлилась до 8,8% при показателях в 10,3% в марте. К концу года динамика цен может достичь 6-7%, что ниже предполагаемых показателей.

"Важное достижение заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня - уже 9,4%, а по итогам июля это уже было 8,8%.

- Владимир Путин

Он напомнил, что в текущем году перед правительством и Центробанком РФ стояла задача выйти на путь сбалансированного развития экономики. Владимир Путин передал, что это предполагает снижение инфляции, а также параллельное сохранение безработицы на стабильно низком уровне.

На данный момент безработица в России остается на историческом минимуме, однако начался рост скрытой и официальной безработицы, добавил президент.