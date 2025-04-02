В ЦБ сообщили о снижении инфляционного давления в России

Инфляционное давление в России снижается, сообщили в ЦБ РФ. Ранее сегодня регулятор пошел на снижение ключевой ставки впервые за три года.

Центробанк сообщил о снижении текущего инфляционного давления в стране.

По данным регулятора, в РФ продолжает снижаться текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое. В апреле большинство индикаторов устойчивой инфляции находятся в диапазоне 5,5-7,5% в пересчете на год. Ожидается, что инфляция в будущем году вернется к целевому показателю 4%.

Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее снижение текущего роста цен. На 2 июня инфляция в стране замедлилась до 9,8%.

Влияние жесткой денежно-кредитной политики на спрос проявляется все больше, отмечается в пресс-релизе регулятора.

"Инфляционные ожидания с апреля менялись разнонаправленно. Ценовые ожидания бизнеса продолжили снижаться… Инфляционные ожидания населения несколько выросли"

– ЦБ РФ

По прогнозам регулятора, более устойчивому замедлению инфляции могут препятствовать инфляционные ожидания, которые в целом сохраняются на повышенном уровне.