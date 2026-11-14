Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна намерена наладить прямые поставки электроэнергии в Турцию. Об этом он сообщил, выступая в парламенте.
По словам главы правительства, ранее экспорт армянской электроэнергии в Турцию осуществлялся через посредников, однако теперь Ереван заинтересован в прямых поставках.
Он также подчеркнул, что определенные торгово-экономические связи и деловое взаимодействие между Арменией и Турцией существовали и в прежние годы, однако подобные контакты носили непубличный характер и официально не афишировались.
Кроме того, было отмечено, что в октябре представители Армении и Турции обсуждали восстановление трансграничной линии электропередачи Гюмри - Карс в рамках нормализации двусторонних отношений.
Отметим, в этом году стороны запустили несколько совместных проектов. В марте стороны возобновили авиарейсы между Стамбулом и Ереваном и согласовали упрощение визовых процедур, а в мае завершили подготовку к прямой торговле.
Помимо этого, Турция и Армения подписали меморандум о совместной реставрации Анийского моста и создали рабочую группу по восстановлению железной дороги Карс - Гюмри.