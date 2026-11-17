На имеющей ключевое значение для двух районов Дагестана дороге Агвали-Шаури-Кидеро ведется капитальный ремонт, такое сообщение распространила пресс-служба "Дагестанавтодора".
Работы проводятся в рамках государственной программы "Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан". Дорога находится в Цумадинском районе, ее длина – 8 км.
"Дорога регионального значения обеспечивает транспортные и социально-культурные связи населенных пунктов Цумадинского и Цунтинского районов между собой и остальной частью республики"
- Дагестанавтодор
В учреждении подчеркнули, что ремонтируемая дорога играет ключевую роль в социально-экономическом развитии обоих районов.
До Нового года будет открыт участок дороги длиной 5 км. Полностью она будет введена в эксплуатацию после ремонта в 2027 году.
Напомним, Дагестан в нынешнем году при реализации госпрограммы "Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан" выделит 26,9 млрд рублей на создание и капремонт 397,4 км дорог и пяти мостов.