Капитальный ремонт горной дороги Агвали-Шаури-Кидеро продолжается в Цумадинском районе Дагестана, его предполагается завершить в будущем году.

На имеющей ключевое значение для двух районов Дагестана дороге Агвали-Шаури-Кидеро ведется капитальный ремонт, такое сообщение распространила пресс-служба "Дагестанавтодора".

Работы проводятся в рамках государственной программы "Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан". Дорога находится в Цумадинском районе, ее длина – 8 км.

"Дорога регионального значения обеспечивает транспортные и социально-культурные связи населенных пунктов Цумадинского и Цунтинского районов между собой и остальной частью республики"

- Дагестанавтодор

В учреждении подчеркнули, что ремонтируемая дорога играет ключевую роль в социально-экономическом развитии обоих районов.

До Нового года будет открыт участок дороги длиной 5 км. Полностью она будет введена в эксплуатацию после ремонта в 2027 году.

Напомним, Дагестан в нынешнем году при реализации госпрограммы "Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан" выделит 26,9 млрд рублей на создание и капремонт 397,4 км дорог и пяти мостов.