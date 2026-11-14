В SOCAR сообщили, что поставки топлива в Нахчыван осуществляются через территории Турции и Грузии и полностью обеспечивают энергетические потребности региона.

Поставки топлива в Нахчыванскую Автономную Республику осуществляются через территории Турции и Грузии. Об этом агентству АЗЕРТАДЖ заявили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В компании подчеркнули, что потребности в топливе обеспечены полностью, однако точные объемы транзита не раскрываются.

Отметим, что для энергоснабжения региона также задействован введенный в марте 2025 года газопровод Игдыр — Нахчыван, по которому идут поставки из Турции, а пропускная способность составляет около 2 млн куб м газа в сутки.