Абхазский президент рассказал о положительном влиянии на экономику запуска аэропорта в Сухуме и выразил уверенность, что в будущем Россию и Абхазию будет связать большее число рейсов, а география полетов расширится.

Президент Абхазии Бадра Гунба рассказал о планах по расширению авиасообщения между Сухумом и городами России.

Прежде всего абхазский лидер указал на то, что запуск Сухумского аэропорта весной 2025 года стал толчком развития как для туризма, так и экономики республики в целом.

"Расширение географии полетов очень важно. Если в начале, на старте, география полетов расширялась при поддержке политического руководства РФ, то уже в этом году появились другие регионы и авиакомпании, которые сами заинтересованы в полетах в Республику Абхазия"

– Бадра Гунба

Он добавил, что сегодня Абхазия – новое авианаправление, которое открывает возможности. Потенциал аэропорта огромен – до 1992 года в Сухум ежедневно выполнялось свыше 20 рейсов только из Москвы.

"У аэропорта потенциал огромный, возможности объекта позволяют в разы расширить географию полетов в РФ и международные направления"

– Бадра Гунба

Несмотря на прохладное начало лета, в 2026 году по итогу девяти месяцев пассажиропоток аэропорта Сухум превысил 150 тыс человек – в 2025 году он составил 120 тыс человек, рассказал президент Абхазии.

Имеются планы по расширению географии полетов между Абхазией и Россией.

"Заинтересованность сторон есть. Каждый регион заинтересован в авиасообщении, я не сомневаюсь в этом, но все зависит от перевозчиков, и мы наблюдаем также интерес со стороны авиаперевозчиков по направлению Абхазии. Это неминуемо и обязательно будет реализовано"

– Бадра Гунба

Аэропорт Сочи, ближайший к Абхазии, часто приостанавливает работу в связи с условиями безопасности, в Сухумском аэропорту таких проблем нет, воздушная гавань постоянно функционирует без ограничений, сообщил Гунба в беседе с ТАСС.