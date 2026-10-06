Перспективы сотрудничества обсудили глава МИД Азербаджана и госсекретарь Великобритании

Джейхун Байрамов поговорил по телефону с британским госсекретарем. Центральной темой обсуждения стали перспективы развития отношений.

В понедельник, 16 ноября, состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и госсекретарем Великобритании по иностранным делам, делам Содружества и развития Эдом Милибэндом. Об этом рассказали в азербайджанском министерстве.

В ходе беседы руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства поздравил собеседника с назначением на должность госсекретаря и пожелал ему успехов в работе.

Стороны поговорили о текущем состоянии и перспективах развития отношений между Баку и Лондоном, подчеркнув, что важно продолжать политический диалог на высоком уровне. В этой связи было отмечена важность встречи лидеров на недавнем саммите Европейского политического сообщества и принятие совместной декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами

Состоялся обмен мнениями по перспективам развития взаимодействия по направлениям, охваченным данным документом. Кроме этого, Байрамов и Милибэнд коснулись вопросов региональной безопасности, ситуации на Южном Кавказе и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Глава МИД Азербайджана также поведал собеседнику об усилиях Азербайджана по обеспечению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, открытию коммуникаций и расширению экономического сотрудничества.