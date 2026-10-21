Россия и Грузия возобновляют прямой диалог на уровне спецпредставителей

В МИД РФ сообщили, что между Москвой и Тбилиси с назначением спецпредставителя Грузии по России восстановлен прямой диалог.

Российская сторона установила контакт с новым спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Георгием Зурабашвили, пишет газета "Известия" со ссылкой на МИД России.

"Контакт с Георгием Зурабашвили нами установлен. Его российский визави определен - это курирующий южнокавказское направление заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. Россия неизменно выступает за выстраивание прагматичных и взаимовыгодных отношений с Грузией"

– МИД РФ

В ведомстве уточнили, что внимание переговорщиков будет сосредоточено на прикладных задачах, таких, как расширение торговли, туризма, транспортного сообщения и культурных обменов между странами. Сейчас принимаются меры, чтобы упростить взаимные поставки сельхозпродукции, этим вопросом занимаются аграрные ведомства России и Грузии.

Спецпредставитель по связям с Россией был назначен в конце октября 2026 года, с весны 2024 года эта должность пустовала. Назначение спецпредставителя демонстрирует намерение Тбилиси возобновить прямой диалог с Москвой, данный шаг поддерживается Россией, отметили в МИД РФ.