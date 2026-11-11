Турпоток в Абхазию уже превысил 1,7 млн человек в этом году

Поток туристов в Абхазию за девять месяцев превысил 1,7 млн человек, рассказал Гунба. Он добавил, что в будущем Абхазия станет стабильным круглогодичным направлением.

Президент Абхазии Бадра Гунба поделился предварительным прогнозом по туристическому потоку в республику в 2026 году.

"По итогам девяти месяцев текущего, 2026 года показатель - 1 млн 740 тыс человек. Думаю, что если погода позволит, природно-климатические условия позволят, то до конца года эта цифра немного вырастет"

– Бадра Гунба

За прошлый год в Абхазии отдохнули 1,8 млн человек, турпоток этого года сохранится примерно на этом же уровне. В основном курорты Абхазии для отдыха выбирают путешественники из России.

По словам абхазского лидера, в республике работают над улучшением туристического сервиса и инфраструктуры.

"Надеюсь, в течение нескольких лет мы создадим достойную инфраструктуру, новые возможности и сервис для туристов. Конечно же, это привлечет гораздо большее количество туристов в Абхазию и сделает Абхазию круглогодичным (направлением)"

– Бадра Гунба

Также президент Абхазии сообщил о наличии большого потенциала у Сухумского аэропорта по расширению географии полетов, что также привлечет в республике больше туристов, пишет ТАСС.