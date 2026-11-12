Свыше 380 проектов реализовано в Карабахе и Восточном Зангезуре

В текущем году на освобожденных территориях Азербайджана реализовано 383 проекта. На реализацию потрачено 1,76 млрд манатов.

В Карабахе и Восточном Зангезуре за девять месяцев текущего года реализовали 383 проекта, информирует Минфин АР.

По данным ведомства, на финансирование проектов направлено 1,76 млрд манатов, что составило свыше 50% от запланированной на год суммы.

Сообщается, что на освобожденных территориях реализовано свыше 200 социальных проектов, 97 относятся к транспорту, 38 проектов – к водным ресурсам, 11 реализованных проектов относятся к энергетическому и промышленному сектору.