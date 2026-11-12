Вестник Кавказа

Пассажиропоток аэропортов Тбилиси и Батуми превысит 6,7 млн человек

Табло аэропорта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорты Тбилиси и Батуми идут на рекорд по пассажиропотоку в этом году: аэрогавани примут 6,7 млн человек.

Суммарный пассажиропоток аэропортов в Тбилиси и Батуми превысит 6,7 млн человек до конца года, что станет рекордным значением с 2025 года, передает компания TAV Georgia, которая управляет транспортными объектами. 

Согласно прогнозам, Тбилисский международный аэропорт до конца года обслужит свыше 5,4 млн пассажиров. Это на 1% выше показателей прошлого года.  

Аэрогавань в Батуми до конца года примет свыше 1,3 млн пассажиров. Это на 10% выше показателей прошлого года. 

Также отмечается рост рейсов в этом году: в Тбилиси показатель составил 3%, в Батуми – 12%.

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