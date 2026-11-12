Пассажиропоток аэропортов Тбилиси и Батуми превысит 6,7 млн человек

Аэропорты Тбилиси и Батуми идут на рекорд по пассажиропотоку в этом году: аэрогавани примут 6,7 млн человек.

Суммарный пассажиропоток аэропортов в Тбилиси и Батуми превысит 6,7 млн человек до конца года, что станет рекордным значением с 2025 года, передает компания TAV Georgia, которая управляет транспортными объектами.

Согласно прогнозам, Тбилисский международный аэропорт до конца года обслужит свыше 5,4 млн пассажиров. Это на 1% выше показателей прошлого года.

Аэрогавань в Батуми до конца года примет свыше 1,3 млн пассажиров. Это на 10% выше показателей прошлого года.

Также отмечается рост рейсов в этом году: в Тбилиси показатель составил 3%, в Батуми – 12%.