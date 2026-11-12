Ожидать, что антироссийские санкции Запада будут скоро отменены не приходится. Санкции будут в силе по крайней мере еще шесть лет, считают в МИД РФ.

Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Александр Трофимов заявил, что Запад нескоро отменит введенные против РФ санкции.

"Ожидать того, что санкции с России будут сняты в среднесрочной перспективе, а это шесть лет, нереалистично. Это не слепая вера, это последовательный анализ, который мы проводим"

– Александр Трофимов

Он заметил, что для снятия американских санкций необходимо, чтобы добро на это дал Конгресс США, в котором сейчас сложился "двухпартийный антироссийский консенсус".

От Евросоюза ждать снятия антироссийских рестрикций не стоит тем более, добавил посол.

"Если говорить о Европе, то там вообще рассчитывать на снятие санкций, по-моему, невозможно. Европейские страны взяли курс на полный отказ от взаимодействия с Россией, и они не откажутся даже, по-моему, минимально"

– Александр Трофимов

От санкций страдают и обычные граждане, и бизнес в Европе, но несмотря на это, на уровне бюрократии "рассчитывать на снятие санкций не приходится".