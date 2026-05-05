Баку не присоединился к антироссийской декларации ЕПС

Азербайджан не стал подписывать Декларацию об основных принципах европейской безопасности по итогам саммита ЕПС в Дублине. Баку объяснил это стремлением избежать дополнительных политических обязательств.

Баку не присоединился к трем документам, которые были оформлены в рамках саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дублине. В частности, речь идет о Декларации об основных принципах европейской безопасности, которая содержит антироссийские формулировки.

Спикер МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде заявил, что Баку рассматривает ЕПС как неформальную диалоговую площадку, направленную на развитие сотрудничества. В дипведомстве АР отметили, что Баку сознательно дистанцируется от подписания документов политического характера.

"Европейское политическое сообщество является неформальной диалоговой платформой, цель которой — укрепление взаимного доверия и сотрудничества. Азербайджан участвует в работе ЕПС для обмена мнениями по вопросам, представляющим общий интерес, обсуждения путей решения общих вызовов и расширения возможностей сотрудничества со странами-участницами. Поэтому азербайджанская сторона не присоединилась к упомянутым документам, которые создают дополнительные юридические и политические обязательства"

- Айхан Гаджизаде

Отметим, что принятая по итогам саммита ЕПС декларация о безопасности предусматривает обязательное участие европейских стран в переговорах по Украине. Вопросы безопасности Украины напрямую увязываются с вопросами безопасности евроатлантического пространства.

Также в декларации говорится о намерении предоставить Киеву надежные и действенные гарантии для предотвращения "новой агрессии". Кроме того, подписавшие документ страны заявили, что "гибридные угрозы" укрепляют их решимость.

Цель Баку в контактах с ЕС - экономика

Глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что Баку имеет собственные цели в участии в саммитах Европейского политического партнерства и воздерживается от присоединения к каким-либо документам, не связанным с азербайджанскими интересами.

"Заявление МИД Азербайджана сполна раскрывает эту принципиальную позицию: те документы, что подразумевают обязательства государств, которые Баку не готов брать на себя, не подписываются. Если брать Декларацию об основных принципах европейской безопасности, то мы не против украинского урегулирования – мы его поддерживаем, и неприсоединение к этой Декларации связано с более общими вопросами к архитектуре безопасности на континенте", - прежде всего сказал он.

"Баку участвует в саммитах ЕПС, поскольку они приносят определенные дивиденды. Европа продолжает оставаться одним из важных торгово-экономических партнеров Азербайджана, и этот новый формат позволяет общаться на одной площадке как с членами Евросоюза, так и с другими европейскими странами. ОБСЕ сейчас находится фактически в параличе, какой-то иной работающей общеевропейской структуры нет, но вместе с тем Баку не видит необходимости создавать замену ОБСЕ. Гибкий формат обсуждений, не создающий формальных обязательств, выглядит для Азербайджана наиболее приемлемым в нынешних условиях", - продолжил Фарид Шафиев.

"Напомню, что на пражском саммите ЕПС Армения признала территориальную целостность Азербайджана и азербайджанский суверенитет над Карабахом. На саммит Европейского сообщества Баку уже традиционно обсуждает вопросы энергетического и транспортного взаимодействия, на четвертом саммите в Вудстоке была признана роль Азербайджана как важного энергетического партнера Европы. Поэтому польза от участия в ЕПС для республики несомненно есть, и в следующем году Азербайджан примет очередной саммит этого формата", - сообщил глава правления ЦАМО.