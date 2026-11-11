Путин и Трамп намерены встретиться на саммите АТЭС – Кремль

Юрий Ушаков анонсировал встречу российского и американского лидеров. Она пройдет на саммите АТЭС на следующей неделе.
Президент России Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собираются провести встречу на ближайшем саммите АТЭС. Об этом сообщил 12 ноября помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что в ходе переговоров будет обсуждаться украинское урегулирование.
"Решению этой задачи, было отмечено, уделяет личное внимание президент Дональд Трамп. Естественно, в ходе планируемой встречи с ним на саммите АТЭС в Шэньчжэне будет продолжено обсуждение всего комплекса связанных с урегулированием вопросов"
– Юрий Ушаков
Напомним, саммит АТЭС пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18-19 ноября.