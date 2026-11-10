Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для переговоров

Американские переговорщики Уиткофф и Кушнер прибыли в Россию. Их встретил Дмитриев. В четверг состоится встреча российского лидера и спецпосланников президента США.

Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву, где сегодня состоится их встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Утром 12 ноября в аэропорту Внуково приземлился американский самолет Boeing C-40 Clipper. Американцев встретил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Кортеж покинул Внуково.

По данным Reuters, в российской столице американские переговорщики перед началом переговоров в Кремле пообщаются с Дмитриевым.

В Москву Уиткофф и Кушнер прибыли после переговоров по Украине в Абу-Даби, которые проходили 10-11 ноября.