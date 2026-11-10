Стала известна причина смерти посла России в США

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала причину, по которой сегодня скончался посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

О том, почему умер сегодня российский посол в США Александр Дарчиев, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На своей странице в соцсети она подчеркнула, что в российское внешнеполитическое ведомство поступает множество соболезнований из разных уголков мира.

"Они пронизаны горечью утраты и теплыми воспоминаниями о совместной работе и дружбе"

- Мария Захарова

Она констатировала, что с вопросами в ведомство обращаются и СМИ. В том числе, по словам дипломата, проявляют нездоровую активность и "акулы пера" из Америки.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что министерство сейчас действует, соблюдая традиции уважения к семье и близким ушедшего из жизни.

"Александр Никитич умер сегодня в Москве от хронического заболевания"

- Мария Захарова

Время и место прощания дипломат пообещала сообщить дополнительно.