Вестник Кавказа

Баку и Тбилиси обсудили укрепление религиозного сотрудничества

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан и Грузия обсудили взаимодействие в сфере религии. Стороны подтвердили намерение развивать диалог в этом направлении.

Глава госкомитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов провел встречу с новым послом Грузии в Азербайджане Георгием Закаришвили. 

Баку и Тбилиси отметили высокий уровень развития отношений, подчеркнув глубокие исторические связи, взаимное доверие и традиции дружбы. Стороны отметили важность дальнейшего развития контактов в религиозной сфере. 

Кроме того, Рамин Мамедов рассказал о религиозном многообразии Азербайджана, а также о политике страны в религиозной сфере.

Закаришвили отметил важность изучения опыта Азербайджана в деле развития толерантности и религиозного многообразия.  Глава грузинской дипмиссии также положительно оценил возможности, которые предоставлены религиозным организациям на территории АР.

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