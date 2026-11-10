Баку и Тбилиси обсудили укрепление религиозного сотрудничества

Азербайджан и Грузия обсудили взаимодействие в сфере религии. Стороны подтвердили намерение развивать диалог в этом направлении.

Глава госкомитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов провел встречу с новым послом Грузии в Азербайджане Георгием Закаришвили.

Баку и Тбилиси отметили высокий уровень развития отношений, подчеркнув глубокие исторические связи, взаимное доверие и традиции дружбы. Стороны отметили важность дальнейшего развития контактов в религиозной сфере.

Кроме того, Рамин Мамедов рассказал о религиозном многообразии Азербайджана, а также о политике страны в религиозной сфере.

Закаришвили отметил важность изучения опыта Азербайджана в деле развития толерантности и религиозного многообразия. Глава грузинской дипмиссии также положительно оценил возможности, которые предоставлены религиозным организациям на территории АР.