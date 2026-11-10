Вестник Кавказа

В ООН приняли резолюцию Азербайджана по пропавшим без вести

Эмблема ООН
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
Резолюция Азербайджана по пропавшим без вести была принята в ООН. Впервые документ был представлен в 2002 году.

Инициатива Баку по пропавшим без вести в ходе военных конфликтов была принята консенсусом Комитета по социальным, гуманитарным и культурным вопросам в рамках 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Документ был составлен при участии 63-х стран-членов ООН. 

"В резолюции содержится призыв к государствам, являющимся сторонами вооруженных конфликтов, принимать все необходимые меры для предотвращения исчезновения людей и прояснения судеб пропавших без вести. В документе отмечается, что случаи исчезновения людей связаны с действиями, которые могут представлять собой уголовные преступления, подчеркивается важность наказания за нарушение международного гуманитарного права в отношении пропавших без вести"

– МИД Азербайджана 

Впервые резолюция была выдвинута Азербайджаном 24 года назад. Баку призывает страны взаимодействовать по вопросу пропавших без вести. Одним из пунктов сотрудничества является выявление и нанесение на карту мест массовых захоронений. Также призывается акцентировать внимание на вопросе пропавших без вести в контексте мирного урегулирования. 

Кроме того, отмечается, что минные угрозы создают препятствия для поисков пропавших без вести лиц. Генсеку ООН предлагается представить Совету по правам человека и Генассамблее всеобъемлющий доклад о выполнении резолюции.

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