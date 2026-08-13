В Ходжавендском районе от взрыва мины пострадал тракторист

Инцидент со взрывом мины произошел в Ходжавендском районе Азербайджана. Пострадал тракторист.
Детонация мины произошла в районе села Гырмызыбазар Ходжавендского района Азербайджана. В результате инцидента пострадал водитель трактора, передает Азербайджанском агентстве по разминированию (ANAMA).
Сообщается, что пострадавшим оказался житель Бардинского района 1984 года рождения. Тракторист получил ранения различной степени тяжести, его доставили в медицинское учреждение. Районная прокуратура начала расследование.
Ранее в ANAMA отчитались о нейтрализации в октябре минных угроз в Азербайджане на площади около 5 тыс га.