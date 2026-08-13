Вестник Кавказа

В Ходжавендском районе от взрыва мины пострадал тракторист

В Ходжавендском районе от взрыва мины пострадал тракторист
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Инцидент со взрывом мины произошел в Ходжавендском районе Азербайджана. Пострадал тракторист.

Детонация мины произошла в районе села Гырмызыбазар Ходжавендского района Азербайджана. В результате инцидента пострадал водитель трактора, передает Азербайджанском агентстве по разминированию (ANAMA). 

Сообщается, что пострадавшим оказался житель Бардинского района 1984 года рождения. Тракторист получил ранения различной степени тяжести, его доставили в медицинское учреждение. Районная прокуратура начала расследование. 

Ранее в ANAMA отчитались о нейтрализации в октябре минных угроз в Азербайджане на площади около 5 тыс га.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
730 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.