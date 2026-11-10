Вестник Кавказа

Иран выступил против ультиматумов США

Иран выступил против ультиматумов США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран заявил, что язык ультиматумов не принесет США желаемых результатов, а новая операция против ИРИ обернется кризисом для региона.

Советник-посланник посольства исламской республики в РФ Афшин Парчизадех заявил, что ультиматумы США не принесут Вашингтону результатов, а новые удары по Ирану станут причиной серьезной дестабилизации региона. 

"Существует новый заговор агрессии против региона. Я говорю с уверенностью, что продолжение пути силы и языка ультиматумов не только не принесет США результат, но и осложнит ситуацию в регионе, а новые нападения будут иметь более серьезные последствия для всего региона"

– Афшин Парчизадех

По данным СМИ, лидер США Дональд Трамп пока не планирует новой военной операции против Ирана, Вашингтон сосредоточится на продолжении блокады ИРИ.  

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что требования Ирана по мирному урегулированию нереалистичны. Переговоры сторон пока не имеют продвижения.

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