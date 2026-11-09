Турпоток в Анапу восстановится в 2027 году – РСТ

В следующем году ожидается полное восстановление туристического потока в Анапу, считают в РСТ.
Туристической поток в Анапу восстановится в следующем году, считают специалисты Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Мы рассчитываем, что полное восстановление турпотока произойдет в 2027 году. Если бы решение об открытии пляжей приняли раньше июня, Анапа, по нашей оценке, могла бы вернуться к показателю около 5 млн туристов уже в 2026 году"
– член правления РСТ, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин
Разлив нефтепродуктов в Черном море произошел в конце 2024 года, что привело к закрытию всех пляжей. В 2026 году пляжи возобновили работу, однако поток туристов еще остается ниже прежних показателей (5,5 млн человек в 2024 году). Этой осенью туристы активно бронируют отдых в Анапе на лето 2027 года.