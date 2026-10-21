Экстренное предупреждение о возможном сходе лавин объявили в Дагестане

Жителей Дагестана предупредили о возможном сходе лавин. В ближайшие сутки гражданам стоит воздержаться от посещения горных районов.

В Дагестане объявлено экстренное предупреждение в связи с возможном сходом снежных лавин. Об этом сказано в сообщении, распространенном 11 ноября Главным управлением МЧС России по республике.

"По данным Дагестанского ЦГМС, в период с 18:00 мск 11 ноября до 18:00 мск 12 ноября в горах Дагестана выше 2000 метров лавиноопасно"

– пресс-служба

В связи с лавинной опасностью существует риск повреждения зданий, инфраструктурных объектов, включая ЛЭП. Возможны также затруднения в работе транспорта, перекрытие дорог, мостов и тоннелей.

В ведомстве посоветовали гражданам отказаться от походов в горы в снегопад и непогоду, а также избегать мест возможного спуска лавин, которые чаще всего сходят на склонах крутизной более 30 градусов без кустарников и деревьев.