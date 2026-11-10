ООН выразила соболезнования в связи со смертью Александра Дарчиева

Организация Объединенных Наций, по словам представителя ее генсека Фархана Хака, выражает соболезнования в связи с кончиной посла России в США.
Соболезнования в связи со скоропостижной смертью российского посла в США Александра Дарчиева выразили в Организации Объединенных Наций.
Соответствующее заявление сделал представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, сообщает РИА Новости.
"Мы выражаем соболезнования его семье и правительству России"
- Фархан Хак
Напомним, что посол России в Соединенных Штатах Америки Александр Дарчиев скоропостижно скончался сегодня, о его смерти сообщили в МИД РФ. Дипломату было 66 лет. На пост руководителя дипмиссии РФ в США он был назначен в мае прошлого года.