Вестник Кавказа

ООН выразила соболезнования в связи со смертью Александра Дарчиева

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Организация Объединенных Наций, по словам представителя ее генсека Фархана Хака, выражает соболезнования в связи с кончиной посла России в США.

Соболезнования в связи со скоропостижной смертью российского посла в США Александра Дарчиева выразили в Организации Объединенных Наций.

Соответствующее заявление сделал представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак, сообщает РИА Новости.

"Мы выражаем соболезнования его семье и правительству России"

- Фархан Хак

Напомним, что посол России в Соединенных Штатах Америки Александр Дарчиев скоропостижно скончался сегодня, о его смерти сообщили в МИД РФ. Дипломату было 66 лет. На пост руководителя дипмиссии РФ в США он был назначен в мае прошлого года.

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