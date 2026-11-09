ОПЕК не изменила прогноз по росту мирового спроса на нефть

Спрос на нефть в мире в 2026 году вырастет на 0,2 млн б/с, следует из ноябрьского прогноза ОПЕК – он остался неизменным, также, как и прогноз на 2027 год.

В Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) приняли решение оставить без изменений прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2026 году.

Согласно прогнозу ОПЕК, глобальный спрос на нефть увеличится на 0,2 млн баррелей в сутки (б/с), а спрос составит 105,72 млн б/с.

В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидается снижение спроса – примерно на 0,2 млн б/с, в остальных странах – рост на 0,4 млн б/с.

Ранее ОПЕК в течение года шесть раз меняла прогноз по росту спроса на нефть в мире на этот год в сторону снижения.

На будущий год Организация также оставила прежний прогноз. Ожидается, что в 2027 году спрос на нефть вырастет примерно на 2,6 млн б/с в годовом исчислении.