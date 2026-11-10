Вестник Кавказа

Азербайджанский футбольный клуб намерен переехать в Ханкенди

Азербайджанский футбольный клуб намерен переехать в Ханкенди
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В настоящее время игроки и тренерский штаб ФК "Ханкенди" базируются в Баку. В следующем году клуб намерен обосноваться в Ханкенди.

Азербайджанский футбольный клуб "Ханкенди" собирается полноценно перебраться в одноименный город. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе команды.

Отмечается, что одна из главных целей клуба заключается в том, чтобы регулярно проводить домашние матчи в Ханкенди и базироваться там.

Переезд команды планируется осуществить после создания материально-технической базы клуба и всей необходимой инфраструктуры. Пока этот процесс не будет завершен, игроки и тренерский штаб будут ездить на игры в Ханкенди из Баку, где они базируются в настоящее время.

Руководство "Ханкенди" собирается обсудить эти вопросы с представительством Ханкенди и провести работу по определению здания для размещения команды. Согласно плану, футболисты и тренеры должны переехать в Ханкенди после зимы, передает Azerisport.com.

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