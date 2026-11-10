Иран предупредил США об ударах по базам в Европе

Секретарь Совбеза Исламской Республики Мохсен Резаи не исключил того, что Тегеран по базам Вашингтона в Европе в ответ на атаку.

Иран может нанести удары по американским военным базам в Европе, такое заявление сделал секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Мохсен Резаи.

Об этом он предупредил Соединенные Штаты в интервью телеканалу Al Mayadeen, отметив, что так Иран поступит в ответ на американскую атаку.

"Если американцы совершат ошибку и нападут, то Иран будет наносить удары не только по близлежащим, но и по отдаленным американским базам"

— Мохсен Резаи

Он пояснил, что "американские военные базы, расположенные в отдаленных регионах, которые до сих пор не были атакованы" — те, что располагаются в Европе.

"Если американские самолеты взлетят с них и прибудут в Иран для бомбардировки, мы нанесем удары и по этим базам"

— Мохсен Резаи

Секретарь Совбеза Исламской Республики отметил, что "оборонительные и наступательные возможности его страны сейчас гораздо больше, чем в первый день войны".

По его мнению, США и Израиль в случае новой атаки рассчитывают на боевые действия продолжительностью от трех до пяти дней.

Тем не менее, подчеркнул Резаи, они пока еще не знают, какую цель теоретически могут достигнуть за это время.