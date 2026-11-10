Вестник Кавказа

В Кремле оценили переговоры в Абу-Даби

Юрий Ушаков
© Фото: Сайт президента России
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что прошедшая в Абу-Даби встреча переговорщиков РФ, США и Украины была содержательной.

Прошедшие в Абу-Даби переговоры между Россией, США и Украиной были содержательными, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В ходе общения с представителями СМИ она подчеркнул, что встреча в столице ОАЭ определенно была полезной.

"Судя по всему, переговоры были, во-первых, содержательными и, во-вторых, весьма полезными"

— Юрий Ушаков

По словам помощника президента, в Кремле пока не ознакомились с подробным докладом делегации по итогам переговоров в Абу-Даби.

Напомним, ранее Кремль анонсировал приезд американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

Они приедут в российскую столицу завтра и встретятся с президентом Владимиром Путиным.

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