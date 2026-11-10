В Кремле оценили переговоры в Абу-Даби

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что прошедшая в Абу-Даби встреча переговорщиков РФ, США и Украины была содержательной.
Прошедшие в Абу-Даби переговоры между Россией, США и Украиной были содержательными, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В ходе общения с представителями СМИ она подчеркнул, что встреча в столице ОАЭ определенно была полезной.
"Судя по всему, переговоры были, во-первых, содержательными и, во-вторых, весьма полезными"
— Юрий Ушаков
По словам помощника президента, в Кремле пока не ознакомились с подробным докладом делегации по итогам переговоров в Абу-Даби.
Напомним, ранее Кремль анонсировал приезд американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.
Они приедут в российскую столицу завтра и встретятся с президентом Владимиром Путиным.