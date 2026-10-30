С начала года Турция получила больше ста уникальных брендов

Власти Турции с начала 2026 года зарегистрировали более 100 новых географических указаний для местных блюд, напитков и традиционных ремесел: это позволит защитить характерные для страны уникальные продукты.

Турецкое ведомство по патентам и товарным знакам (TÜRKPATENT) за первые десять месяцев текущего 2026 года зарегистрировало географические указания для 102 продуктов и изделий, на его рассмотрении находятся еще 805 заявок на патенты, сообщили в пресс-службе организации.

Такая регистрация позволяет защищать региональные блюда, традиционные способы производства и ремесленные изделия, передаваемые из поколения в поколение в разных уголках Турции. В перечень вошли местные блюда и сладости, фрукты, овощи и изделия народных промыслов, на сегодняшний день лицензиями защищены 1912 географических указаний, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

В категории наименований традиционных продуктов наконец был зарегистрирован турецкий кофе, отличающийся традиционным специфичным способом приготовления. Также в список попали 15 географических указаний из турецкой провинции Хатай, известной своей богатой кулинарной культурой: в ведомстве зарегистрировали антакьинские керебич и сасичо, хатайские абуганнуш, арабский кебаб, десерты хайтал и мюшеббек, а также кахке с захтером.

Также в TÜRKPATENT зарегистрировали из Чорума - чорумский симит, су береги, чеснок из Ююка, османджыкскую томатную кавурму и искилипский поднос, из Газиантепа — салат аврат, диш хедии, хрустящую халву с жареным нутом, сакыз-халва, а из провинции Анкара - суджук и йогурт из Хайманы, суп из рубца из Полатлы и тандырный берек из Чубука.

Список также пополнили кокореч из баранины из Бозююка, боза из Пазарьери, тыква сорта "кестане" из Кызылдамлара, манты пуров и печ-кебаб из Кайсери, суп пача из Эрзурума, плов с лапшой из Карса, суп пыртике из Сиирта и трабзонское мороженое.

Географические указания зарегистрированы для дубового меда из Чанаккале, астрагалового меда из Эрзинджана, меда из Шемдинли и каштанового меда из Зонгулдака.

Регистрация не ограничилась гастрономической продукцией. Защиту также получили витой браслет из Аданы, обувь йемени из Газиантепа, ковер из Карапынара, игольное кружево из Чамлыяйлы и Токата, трабзонская фуфайка и традиционный замок "кара килит" из Вакфыкебира.

Такие меры не только помогают сохранять свойства продукции, связанные с местом ее происхождения, но и защищать права ее производителей, предотвращать появление подделок и имитаций и продвигать эти бренды и расширять их продажи, говорится в сообщении.