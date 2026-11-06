Вестник Кавказа

Президент Армении ратифицировал соглашение по TRIPP

Президент Армении ратифицировал соглашение по TRIPP
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянский президент Ваагн Хачатурян поставил подпись под законопроектом о ратификации рамочного армяно-американского соглашения по проекту TRIPP ("Маршрут Трампа").

Закон о ратификации рамочного соглашения между Ереваном и Вашингтоном по "Маршруту Трампа" (TRIPP, Зангезурский коридор) был подписан сегодня президентом Армении Ваагном Хачатуряном, соответствующее сообщение опубликовано на его официальном сайте.

Процедура подписания состоялась накануне, 10 ноября. Ранее этот законопроект был одобрен Национальным собранием РА.

Также накануне президент поставил подпись под законами о ратификации некоторых иных международных соглашений. Среди них - устав Совета мира, созданного президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, Хачатурян одобрил ратификацию соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами о торговле услугами и инвестициях.

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