День Конституции отмечается в Азербайджане 12 ноября

В Азербайджане 12 ноября отмечается государственный праздник – День Конституции. Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю праздника.

Сегодня в Азербайджане отмечается День Конституции – государственный праздник.

В связи с праздником на страницах президента страны Ильхама Алиева в социальных сетях появилась публикация, на открытке изображена Конституция Азербайджана на фоне флага.

Конституция Азербайджанской Республики была принята 31 год назад, 12 ноября 1995 года после всенародного референдума. Она стала первой после восстановления независимости государства.

Распоряжением президента Азербайджана Гейдара Алиева от 6 февраля 1996 года 12 ноября было объявлено Днем Конституции.

Отметим, что первая Конституция Азербайджана была принята 19 мая 1921 года на I Всеазербайджанском съезде Советов, затем в советские годы использовалась редакция Конституции Азербайджанской ССР, адаптированная к основному закону СССР. После восстановления независимости Азербайджана началась работа над новым проектом Конституции – которая была принята 12 ноября 1995 года.