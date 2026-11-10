Страны ОДКБ высоко оценили председательство РФ – Путин

Российский лидер Владимир Путин заявил о том, что страны ОДКБ положительно оценили итоги председательства России в 2026 году.

Государства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) положительно оценили итоги председательства России в ней в текущем году, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом он сообщил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Кремле.

"С удовлетворением отмечу, что члены Совета позитивно оценили результаты деятельности российского председательства в ОДКБ в текущем, 2026 году"

— Владимир Путин

Он уточнил, что работа Москвы на посту председателя проходила при поддержке и содействии партнеров по организации.

Подводя итоги работы организации под председательством России, президент обозначил, что страны ОДКБ усилили взаимодействие на уровне МВД и силовых структур.

Это, по словам Путина, улучшило координацию в борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и нелегальной миграцией.

"Страны организации продолжили совершенствовать оперативную и боевую подготовку коллективных сил. В рамках председательства России в ОДКБ в 2026 году проведено свыше 100 мероприятий по ключевым направлениям сотрудничества"

— Владимир Путин

Он напомнил, что в 2026 году прошли учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, "Взаимодействие-2026" совместно со стратегическими командно-штабными учениями "Центр".

Президент заявил, что участники ОДКБ согласовали совместные шаги для отстаивания общей позиции на международной арене".