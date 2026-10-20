Нальчик вышел в финал конкурса "Молодежная столица России"

Столица КБР примет участие в финале конкурса за звание молодежной столицы России 2027 года, рассказал глава республики Казбек Коков.

Город Нальчик стал участником финала конкурса "Молодежная столица России-2027", такое заявление сделал глава КБР Казбек Коков.

Он отметил, что столица Кабардино-Балкарии стала единственным городом СКФО, попавшим в топ-5 городов-участников финала.

"Великий Новгород, Иваново, Мурманск, Нальчик и Якутск - 5 финалистов конкурса "Молодежная столица России-2027"

— Казбек Коков

В соответвующем посте на официальной странице в социальной сети он отметил, что все претенденты представили сильные заявки.

Глава республики призвал ее жителей принять участие в народном голосовании, которое определит новую молодежную столицу.

Отметим, результаты конкурса "Молодежная столица России-2027" станут известны 19 декабря 2026 года на торжественной церемонии подведения итогов Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых" в Национальном центре "Россия" в Москве.