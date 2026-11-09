Турция, Пакистан и Ирак выступают против сухопутной блокады Ирана

Три страны региона не поддерживают расширение американской блокады Ирана и не готовы закрывать КПП. "Железные врата" США должны контролировать поставки в Иран через сухопутные границы и Каспий.

Турция, Пакистан и Ирак выступают против новой стратегии США по блокаде Ирана, пишет со ссылкой на источники The New York Times.

Морская блокада Ирана осуществляется на юге страны и связана с Ормузским проливом. С 7 ноября начала работать опергруппа "Железные врата" – она должна перекрыть торговые сухопутные маршруты для Ирана, а также поставки по Каспийскому морю. Это часть большой кампании США по "экономической изоляции" Ирана.

При этом страны, соседствующие с Ираном, не готовы поддерживать американский план. Последние шаги США вызвали недовольство среди их региональных союзников.

Несколько недель, поделились с NYT три иракских чиновника и один представитель США, чиновники из Вашингтона пытались убедить государства региона закрыть пограничные переходы с Ираном, однако не преуспели. Соседи Ирана видят в сухопутной блокаде ущерб для себя, не меньший, чем получит изолированная Исламская Республика.

Отметим, что наибольший урон понесет в случае закрытия границы с Ираном Ирак, который является одним из крупнейших торговых партнеров Ирана. В Багдаде обеспокоены возможными масштабными беспорядками на границе, которые не получится взять полностью под контроль.