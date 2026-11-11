В Анталье начинает работу международный форум "Мировые атомные дни"

При участии госкорпорации "Росатом" и поддержке МАГАТЭ 12 и 13 ноября в турецкой Анталье проходит международный форум "Мировые атомные дни", посвященный вопросам энергетики.

Форум "Мировые атомные дни" начинает работу в Анталье при поддержке МАГАТЭ, Всемирной ядерной ассоциации (WNA) и Платформы по атомной энергетике стран БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Росатом".

В течение двух дней участников ждет обширная программа, где 12 ноября заявлен как молодежный день. Запланированы сессии с участием представителей Международного молодежного консультационного совета Impact Team 2050 и презентация результатов национальных молодежных ядерных диалогов.

Откроет программу сессия-диалог "Кадры для технологического прорыва в ответ на изменения климата", организованная совместно с Платформой по атомной энергетике стран БРИКС. Форум также станет местом проведения ежегодного мероприятия Росатома Global Atomic Quiz.

Центральным событием бизнес-дня станет пленарное заседание "Атомная энергетика для людей и планеты" с участием генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева.

В рамках дискуссии планируется обсудить вклад атомной генерации в низкоуглеродное будущее, всего деловая программа объединит около 300 участников.

Отметим, форум дополнил климатическую повестку 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Анталье с 9 по 20 ноября. Событие также приурочено к предстоящему пуску энергоблока №1 АЭС "Аккую".

Форум "Мировые атомные дни" начинает работу в Анталье при поддержке МАГАТЭ, Всемирной ядерной ассоциации (WNA) и Платформы по атомной энергетике стран БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Росатом".

В течение двух дней участников ждет обширная программа, где 12 ноября заявлен как молодежный день. Запланированы сессии с участием представителей Международного молодежного консультационного совета Impact Team 2050 и презентация результатов национальных молодежных ядерных диалогов.

Откроет программу сессия-диалог "Кадры для технологического прорыва в ответ на изменения климата", организованная совместно с Платформой по атомной энергетике стран БРИКС. Форум также станет местом проведения ежегодного мероприятия Росатома Global Atomic Quiz.

Центральным событием бизнес-дня станет пленарное заседание "Атомная энергетика для людей и планеты" с участием генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева.

В рамках дискуссии планируется обсудить вклад атомной генерации в низкоуглеродное будущее, всего деловая программа объединит около 300 участников.

Отметим, форум дополнил климатическую повестку 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в Анталье с 9 по 20 ноября. Событие также приурочено к предстоящему пуску энергоблока №1 АЭС "Аккую".