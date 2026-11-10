В Анталье стартовал Саммит лидеров COP31

В турецкой курортной Анталье стартовал Саммит лидеров COP31, который проходит под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Участие в форуме примут генсек ООН Антониу Гутерриш и 102 лидера из 95 стран.

В турецкой курортной Анталье на площадке EXPO сегодня был дан официальный старт Саммита лидеров Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31). Со вступительным словом и обращением к участникам встречи выступил председатель саммита, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который поведал о климатической стратегии Турции.

В ходе мероприятия ожидаются выступления генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша и председателя COP31, министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурата Курума.

Также участникам форума покажут специальный фильм, посвященный концепции "COP практических действий", которую Турция выдвинула в качестве основного послания COP31. Также будет представлена официальная песня саммита под названием Let's COP.

В преддверии саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посадили саженцы оливы на территории проведения саммита.

Перед началом саммита президент Эрдоган вошел в зал вместе с супругой Эмине Эрдоган и генеральным секретарем ООН Гутерришем, после чего поприветствовал участников. Затем состоялась официальная церемония встречи глав государств и правительств, после чего была сделана общая фотография участников. После церемонии встречи участники направились в зал "Анадолу" для вступительных выступлений на саммите лидеров.

Значение COP31 для Турции

Политолог, аспирант СПбГУ по направлению "Международные отношения, глобальные и региональные исследования" Бугра Бекир Ышылак в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проанализировал подходы Турции к проведению климатической конференции ООН COP31.

"Проведение COP31 в Анталье позволяет Турции укрепить свои позиции в международной климатической дипломатии. В саммите лидеров, который проходит сегодня по инициативе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, принимают участие 102 лидера, представляющие 95 стран с шести континентов и семь международных организаций. Об участии в конференции в целом заявили более 300 министров профильных ведомств множества государств", - прежде всего сказал он.

"Расположение на стыке Европы и Азии, выход к Черному и Средиземному морям дают Турции возможность поддерживать диалог с партнерами из разных регионов. Анталья уже принимала саммит G20, Турция не раз организовывала саммиты НАТО, а в Стамбуле была подписана Черноморская зерновая инициатива. Эти примеры показывают, что у Анкары есть опыт работы со сторонами, интересы которых различаются", - добавил Ышылак.

"На COP31 Турция представляет собственную климатическую политику. Первый закон страны о климате, принятый в 2025 году, заложил правовую основу для национальной системы торговли квотами на выбросы CO2. Турция планирует ограничить выбросы парниковых газов к 2035 году на уровне 643 млн т, а к 2053 году достичь нулевого баланса выбросов. Суммарную установленную мощность солнечных и ветровых электростанций планируется увеличить с примерно 40 ГВт на конец 2025 года до 120 ГВт к 2035 году", - продолжил он.

"Одна из практических инициатив, представленных Турцией в Анталье, — "Ноль отходов" (Sıfır Atık). Она направлена на сокращение объема отходов, их раздельный сбор и переработку. Связь с климатической политикой здесь вполне конкретна: чем меньше органических отходов попадает на полигоны, тем ниже могут быть выбросы метана. Конференция дает Турции возможность поделиться этим опытом и найти партнеров для совместных проектов. Долгосрочный эффект для страны будет зависеть от того, насколько контакты, установленные в Анталье, удастся превратить в инвестиции в зеленую энергетику, технологические партнерства и совместные проекты в сфере обращения с отходами", - подчеркнул политолог.

Роль саммита лидеров в программе COP31

Эксперт обратил внимание, что COP31 укрепляет роль Турции как хозяина площадки международного диалога, и саммит лидеров стран-участниц Климатической конференции ООН является ее важнейшей частью. "Значение саммита в том, что главы государств и правительств могут обсуждать все самые насущные вопросы напрямую, пока делегации ведут официальные переговоры. Помимо выступлений с национальными заявлениями, в программе саммита предусмотрены двусторонние встречи и четыре круглых стола высокого уровня. Этот формат позволяет лидерам определить, какие инициативы они готовы поддержать и где возможны совместные инвестиции. Достигнутое на политическом уровне взаимопонимание может облегчить работу делегаций в оставшиеся дни конференции", - пояснил он.

"Сегодня в центре внимания находятся переход к зеленой энергетике и снижение выбросов в промышленности. Инициатива турецкого председательства COP31 "35 к 35" предполагает увеличение доли электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении с нынешних 23% до 35% к 2035 году. Для этого потребуется расширить использование электроэнергии на транспорте, в зданиях и на промышленных предприятиях, а также ускорить инвестиции в электросети и системы накопления энергии. На отдельном круглом столе обсуждается, какие инвестиции может привлечь переход к низкоуглеродному производству и какие рабочие места он может создать", - отметил Ышылак.

"Хороший пример сотрудничества был подан накануне, когда в рамках COP31 Турция, Азербайджан, Грузия и Болгария подписали соглашение о стратегическом партнерстве по созданию коридора зеленой энергетики. Проект предусматривает поставки электроэнергии из возобновляемых источников Азербайджана на европейские рынки через Грузию, Турцию и Болгарию. В тот же день Бангладеш, Кения, Нигерия, Палау и Вануату поддержали Глобальную декларацию о развитии крышной солнечной энергетики, которую ранее одобрила Австралия. Цель инициативы — увеличить число домов с солнечными панелями на крышах со 150 млн до как минимум 300 млн к 2030 году", - рассказал политолог.

"Сегодняшний саммит важен в том числе для решения вопросов о финансировании климатических программ. Завтра основными темами дискуссий на COP31 станут доступ к климатическому финансированию и адаптация городов к климатическим рискам. Напомню, что на COP29 в Баку была согласована цель довести объем климатического финансирования для развивающихся стран как минимум до $300 млрд в год к 2035 году. Теперь же в Анталье обсуждается, как превратить национальные климатические планы в проекты, способные привлечь финансирование. По оценке Программы ООН по окружающей среде, к 2035 году развивающимся странам потребуется от $310 млрд до $365 млрд в год только на адаптацию к изменению климата. В 2023 году они получили на эти цели всего $26 млрд из международных государственных источников, что крайне мало. Переговоры на уровне лидеров могут помочь определить, какие меры защиты от наводнений и экстремальной жары нужно финансировать в первую очередь и какие партнеры готовы поддержать эти проекты", - заключил Бугра Бекир Ышылак.