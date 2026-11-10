Цена нефти Brent опустилась до $91,55 за баррель

Стоимость эталонных марок нефти перешла к снижению после недавнего подъема, январские фьючерсы Brent подешевели до $91,55 за баррель, а марка WTI — до $85,54.

Цены на нефть демонстрируют снижение после подъема накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,3%, до $91,55 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 1,14%, до $85,54 за баррель.

В отличие от эталонных сортов, цена барреля азербайджанской нефти Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,23, или 1,24%, до $100,63. При этом на базисе FOB в турецком порту Джейхан стоимость повысилась на $1,51, или 1,59%, до $96,64 за баррель.

Отметим, накануне ОПЕК сохранила неизменными прогнозы роста мирового спроса на нефть: в 2026 году ожидается увеличение показателя на 0,2 млн б/с, а в 2027 году — на 2,6 млн б/с.