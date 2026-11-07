Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о том, что поддержка европейской интеграции среди населения страны превышает 70%.

Свыше 70% граждан Грузии поддерживают процесс евроинтеграции, такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Об этом он сказал на дискуссии в Институте международных и европейских дел в Дублине, где сегодня стартует саммит Европейского политического сообщества.

Как подчеркнул грузинский премьер, Европейский союз представляет ценность для граждан Грузии.

Однако Кобахидзе обозначил, что граждане его страны способны оценивать информацию, транслируемую Брюсселем, и понимают, "в каких вопросах европейские бюрократы говорят правду, а в каких – заблуждаются".

Население страны может отличить поддержку членства в ЕС и позиции европейских бюрократов, подчеркнул он.