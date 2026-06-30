Вестник Кавказа

Строительство дороги к плато Лагонаки перешло на третий этап

Адыгея
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В Адыгее продолжается строительство новой дороги к плато Лагонаки. Кумпилов рассказал, что началось строительство третьего этапа.

Стартовало строительство III этапа дороги Гузерипль - плато Лагонаки в Адыгее, сообщил глава региона Мурат Кумпилов.

"Первые два этапа общей протяженностью 7,7 км уже завершены, в ближайшее время планируется их ввод в эксплуатацию. В этом году приступили к третьему этапу — это участок протяженностью 7,4 км"

– Мурат Кумпилов

В рамках третьего этапа будут возведены более 2,5 км железобетонных подпорных конструкций и укреплены склоны. Кроме того, через реку Жолобную будет проложен мост.

Кумпилов отметил, что все будет выполнено с учетом особенностей рельефа местности и сейсмической активности.

Новая дорога к Лагонаки позволит сократить путь от поселка до плато в два раза, также улучшится транспортная доступность объектов отдыха в туркластере в Лагонаки.

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